BLOK3 konserinde kadına saldıran şahsa sert çıktı - Son Dakika
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BLOK3 konserinde kadına saldıran şahsa sert çıktı

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BLOK3 konserinde kadına saldıran şahsa sert çıktı
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BLOK3 konserinde kadına saldıran şahsa sert çıktı
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Ünlü rapçi BLOK3'ün konserinde bir kadın dinleyici ve kızına yönelik saldırı yaşandı. Olayı sahneden fark eden rapçi, "Oğlum sen kadına mı vuruyorsun lan ne oluyor orada?" diyerek saldırgan olduğu belirtilen kişiye sert tepki gösterdi. Seyircilerin de yuhaladığı olayın ardından anne ve kızını sahne önüne çağıran BLOK3, küçük kıza "Canımın içi." diyerek sarıldı.

BLOK3, konserinde bir kadın ve kızına yönelik saldırıya sessiz kalmadı. Sahnedeki performansını bölerek olaya müdahale eden rapçi, anne ve kızını yanına çağırarak teselli etti. 

KONSERİN ORTASINDA KADINA SALDIRIYA SERT TEPKİ 

Rap müziğin sevilen isimlerinden BLOK3'ün konserinde yaşanan olay, eğlencenin ortasında gergin anlara neden oldu. Kalabalığın arasında bir kadın dinleyici ve kızına yönelik saldırı yaşandığını fark eden ünlü rapçi, sahneden doğrudan olayın yaşandığı noktaya seslendi. BLOK3, "Ya arkadaşlar eğlenmeyi bilmiyorsanız gelmeyin. Oğlum sen kadına mı vuruyorsun lan ne oluyor orada?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Rapçinin sert çıkışı üzerine salondaki diğer seyirciler de olayın yaşandığı bölgeye yöneldi.

BLOK3 konserinde kadına saldıran şahsa sert çıktı

SALDIRGANI BÜTÜN SALON YUHALADI

BLOK3'ün sahneden yaptığı uyarının ardından konser alanındaki seyirciler de olaya tepki gösterdi. Kadına saldırdığı belirtilen kişi, salondaki kalabalık tarafından yuhalandı. Rapçinin sözleri ve izleyicilerin tepkisiyle birlikte konser alanında kısa süreli gerginlik yaşandı.

BLOK3 konserinde kadına saldıran şahsa sert çıktı

ANNE VE KIZINI SAHNE ÖNÜNE ÇAĞIRDI

Saldırıya tepki göstermekle yetinmeyen BLOK3, yaşananlardan etkilenen anne ve kızını sahne önüne davet etti. İkisini de teselli eden ünlü rapçi, ardından küçük kızı sahneye aldı. Kalabalığın önünde gerçekleşen bu buluşmada BLOK3, küçük hayranına sevgi göstererek yaşadığı korkuyu hafifletmeye çalıştı. Rapçinin anne ve kızına yaklaşımı, konser sırasında yaşanan gerginliğin ardından duygusal anların ortaya çıkmasına neden oldu.

BLOK3 konserinde kadına saldıran şahsa sert çıktı

KÜÇÜK KIZA "CANIMIN İÇİ" DİYEREK SARILDI

Gecenin en dikkat çekici anlarından biri, BLOK3'ün küçük hayranını sahneye aldığı sırada yaşandı. Ünlü rapçi, "Canımın içi." diyerek küçük kıza sarıldı. Anne ve kızına gösterdiği ilgi, konser alanındaki izleyicilerin de dikkatini çekti.

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