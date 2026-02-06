BM, ABD-İran Görüşmelerini Destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM, ABD-İran Görüşmelerini Destekliyor

BM, ABD-İran Görüşmelerini Destekliyor
06.02.2026 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Guterres, Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerin gerilimleri azaltmasını umuyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu görüşmelerin bölgesel gerilimleri azaltmasını ve daha geniş bir krizi önlemesini umduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, İran ile ABD arasındaki görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasındaki görüşmelerin bugün yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyor ve bu görüşmelerin bölgesel gerilimleri azaltmaya ve daha geniş bir krizi önlemeye yardımcı olacağını umuyor." ifadesine yer verildi.

Genel Sekreterin, bu görüşmelerin mümkün kılınmasına yardımcı olan bölge ülkelerine ve görüşmelere ev sahipliği yapan Umman'a minnettarlığının dile getirildiği açıklamada, tüm endişelerin barışçıl diyalog yoluyla ele alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Genel Sekreter, BM Şartı'na uygun olarak gerilimin azaltılmasını ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesini sürekli olarak savunmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD ile İran heyetleri arasında bugün Umman'ın başkenti Maskat'ta dolaylı bir görüşme gerçekleşmiş, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, görüşmeler için "İyi bir başlangıç." ifadesini kullanmıştı.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başladı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, ABD-İran Görüşmelerini Destekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
Forvet transferi olacak mı Tedesco’dan net cevap Forvet transferi olacak mı? Tedesco'dan net cevap
Trump’tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider Trump'tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider
SGK ve BDDK’ya kritik atamalar SGK ve BDDK'ya kritik atamalar
Norveç’te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında Norveç'te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında
Başsavcı Gürlek CHP’lilerden kazandığı tazminatları AFAD’a bağışlıyor Başsavcı Gürlek CHP'lilerden kazandığı tazminatları AFAD'a bağışlıyor

21:14
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
20:13
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 21:34:45. #7.11#
SON DAKİKA: BM, ABD-İran Görüşmelerini Destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.