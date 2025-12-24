BM, ABD’nin Venezuela’ya Yönelik Ablukasını Kınadı - Son Dakika
BM, ABD’nin Venezuela’ya Yönelik Ablukasını Kınadı

24.12.2025 17:16
BM raportörleri, ABD'nin Venezuela’ya uyguladığı ablukayı uluslararası hukuka aykırı buldu.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, ABD'nin son dönemde gerginlik yaşadığı Venezuela'ya karşı uyguladığı ablukayı ve sergilediği "saldırgan" tutumu kınadı.

BM raportörleri, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD'nin Venezuela'ya karşı uyguladığı ablukayı ve saldırganlığı kınıyoruz. Bugün ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı kısmi deniz ablukasını, uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

ABD'nin tek taraflı yaptırımları, silahlı abluka yoluyla uygulama hakkı olmadığı vurgulanan açıklamada, ablukanın, BM Şartı'nın 2(4) maddesi uyarınca başka bir ülkeye karşı yasaklanmış askeri güç kullanımı olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Denizde ve karada yasa dışı güç kullanımı ve daha fazla güç kullanma tehditleri, Venezuela'da ve bölgede yaşam hakkı ile diğer insan haklarını ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Yaptırımların uluslararası hukuk uyarınca yasa dışı, orantısız ve cezalandırıcı olduğuna ve Venezuela halkının insan haklarının yanı sıra sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ciddi şekilde engellediğine dair ciddi endişeler var." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık'ta, Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

Trump, 16 Aralık'ta da "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyi'nin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA

