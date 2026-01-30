BM, Çatışmalarda Arabuluculuk Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika
BM, Çatışmalarda Arabuluculuk Faaliyetlerine Devam Ediyor

30.01.2026 12:05
Guterres, BM'nin çatışmalarda arabuluculuk rolünü artırdığını, bazı tarafların bunu kabul etmediğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya genelindeki çatışmalarda oldukça aktif şekilde arabuluculuk faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Guterres perşembe günü 2026 yılı önceliklerini duyurmak üzere düzenlenen basın toplantısında, çatışan tarafların bazen BM'nin arabuluculuk rolünü kabul etmediğine dikkat çekti. Guterres, BM'nin buna karşın Libya, Sudan, Güney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu çeşitli senaryolarda aktif rol üstlendiğini belirtti.

Xinhua muhabirinin küresel barış ve güvenliğin sağlanmasında BM'nin gelecekteki rolüne ilişkin endişe taşıyıp taşımadığı yönündeki sorusuna "Hayır" yanıtını veren Guterres, "Çatışan taraflardan en az biri istemediği için arabuluculuk yapamadığımız bölgeler bulunuyor" dedi.

Guterres, "İsrail, BM'nin arabuluculuk yapmasını hiçbir zaman kabul etmedi. İsrail muhtemelen arabuluculuğu değerlerimiz ve BM Şartı'nın değerleri temelinde yürüttüğümüz için bunu kabul etmedi. BM Şartı'nı ihlal edenler, özü itibarıyla BM Şartı'nı temsil eden bir kuruluşun arabuluculuğuna ilgi duymayabilir" ifadelerini kullandı.

Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Myanmar'da en kötü senaryoların yaşanmasını önlenmek üzere "son derece aktif" çaba gösterdiklerini kaydeden Guterres, Batı Sahra konusundaki müzakerelerde de "çok aktif" rol oynadıklarını söyledi.

Guterres, "Son derece aktif bir şekilde arabuluculuk ve tarafları uzlaştırma çalışmaları yürüttüğümüz ve barış süreçlerine katkıda bulunduğumuz daha birçok örnek sayabilirim.

Elimizde olmayan tek şey, tarafları müzakereye zorlayacak güç araçları" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

