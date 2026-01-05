BM'den ABD'nin Venezuela Müdahalesine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

BM'den ABD'nin Venezuela Müdahalesine Tepki

BM\'den ABD\'nin Venezuela Müdahalesine Tepki
05.01.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Guterres, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde, uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmemiş olması nedeniyle endişe duyduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde Genel Sekreter Antonio Guterres adına konuştu. DiCarlo, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ile ilgili, "3 Ocak askeri harekatıyla ilgili olarak uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmemiş olmasından derin endişe duyuyorum" dedi.

BM Şartı'nın da herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç tehdidini veya kullanımını yasakladığını kaydeden DiCarlo, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının, tüm üye devletlerin buna bağlı kalma taahhüdüne bağlı olduğunu bildirdi.

Di Carlo, ilkelere bağlı kalmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Hukukun gücü üstün gelmelidir. Uluslararası hukuk, uyuşturucu kaçakçılığı, kaynaklar üzerindeki anlaşmazlıklar ve insan hakları endişeleri gibi konuları ele almak için araçlar içerir. İzlememiz gereken yol budur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Venezuela, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM'den ABD'nin Venezuela Müdahalesine Tepki - Son Dakika

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi
Pazar yerini hedef aldılar 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı Pazar yerini hedef aldılar! 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı
Mardin’de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump’tan Delcy Rodriguez’e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro’dan daha büyük bedel öder Trump'tan Delcy Rodriguez'e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro'dan daha büyük bedel öder
Trump “Grönland’a ihtiyacımız var“ dedi, tepkiler art arda geldi Trump "Grönland'a ihtiyacımız var" dedi, tepkiler art arda geldi
ABD’den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi ABD'den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi

00:22
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
23:25
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
23:10
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
22:25
Süper Kupa’da ilk finalist Galatasaray
Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray
22:12
Venezuela’nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı
21:58
Maduro ve eşini yakalarken fena hırpalanmışlar
Maduro ve eşini yakalarken fena hırpalanmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 05:00:51. #7.11#
SON DAKİKA: BM'den ABD'nin Venezuela Müdahalesine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.