BM'den ETH Zürih'le İlgili Endişe

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Zürih Üniversitesi Teknoloji Enstitüsünün (ETH Zürih), İsrail kurumlarıyla üniversitenin ortaklıklarını barışçıl bir şekilde protesto eden öğrencilere uygulanan cezai yaptırımlardan endişe duyduğunu bildirdi.

BM raportörleri, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kamu kaynaklarıyla finanse edilen bir İsviçre üniversitesi olan Zürih Federal Teknoloji Enstitüsünün (ETH Zürih), İsrail kurumlarıyla olan ortaklıklarını barışçıl bir şekilde protesto eden öğrencilere karşı cezai kovuşturma başlatmasından endişe duyuyoruz. Kamu kaynaklarıyla finanse edilen araştırmalar, doğrudan veya dolaylı olarak savaş suçlarına, insanlığa karşı suçlara veya soykırıma katkıda bulunmamalı." denildi.

ETH Zürih Üniversitesi ve İsrail kurumları arasındaki işbirliklerinin, işgal altındaki Filistin topraklarında potansiyel olarak kullanılan yapay zeka, gözetim ve silah teknolojileri üzerinde çalışan ve İsrail'in askeri-sanayi kompleksinin ayrılmaz bir parçası olan üniversiteleri içerdiği kaydedilen açıklamada, akademik araştırmaların askeri sistemlere entegre edildiği iddiasının, uluslararası suçlara olası ortaklık konusunda ciddi soruları gündeme getirdiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Üniversitelerin, özellikle kamu fonlarından yararlananların, insan hakları standartlarını koruma ve İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerindeki kontrolü gibi yasa dışı eylemleri veya işgalleri doğrudan veya dolaylı olarak desteklemekten kaçınma konusunda yasal bir yükümlülüğü var." ifadelerine yer verildi.

Mayıs 2024'te, yaklaşık 70 öğrencinin üniversitede oturma eylemi düzenleyerek İsrail'in askeri-sanayi kompleksiyle bağlantılı araştırmalardan şeffaflık ve uzaklaşma çağrısında bulunduğu hatırlatılan açıklamada, derhal polisin çağrıldığı, hiçbir dersin kesintiye uğramaması ve şiddet olayı yaşanmamasına rağmen oturma eylemi yapan öğrencilerin zorla dağıtıldığı anımsatıldı.

Protestoların ardından 38 öğrencinin ceza aldığı kaydedilen açıklamada, "Kampüs içinde ve dışında barışçıl öğrenci aktivizmi, öğrencilerin ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarının bir parçasıdır ve suç haline getirilmemeli." ifadeleri kullanıldı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.