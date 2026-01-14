BM'den Gazze için ateşkes çağrısı - Son Dakika
BM'den Gazze için ateşkes çağrısı

14.01.2026 21:27
BM, ABD'nin Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını duyurmasının ardından taraflara taahhütlere uymayı hatırlattı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin, bugün, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını duyurması üzerine tüm taraflara anlaşma kapsamında verdikleri taahhütlere uymaya devam etme çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

ABD yönetiminin, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını duyurması hakkındaki soruya Dujarric, "Açıklamayı birkaç dakika önce gördük. Yani tüm tarafları anlaşma kapsamında verdikleri taahhütlere uymaya devam etmeye çağırıyoruz." yanıtını verdi.

Dujarric, bu bağlamda BM'nin Gazze'de çok ihtiyaç duyulan insani yardımları ulaştırmak için elinden geleni yaptığını belirterek, "Bizden beklenen buydu ve sanırım sahadaki tüm meslektaşlarımız da bunu yaptı." dedi.

Bununla birlikte insani yardımların ulaştırılmasında hala birçok engel olduğunu vurgulayan Sözcü, Gazze'de insani ihtiyaçların hala çok büyük olduğunun altını çizdi.

Dujarric, BM insani yardım çalışanlarının, Gazze'de hava saldırıları, bombardıman ve silahlı çatışmaların arttığı konusunda uyardığını da aktararak, "Geçen hafta, ateşkesin yürürlüğe girmesinden (10 Ekim 2025) bu yana en yüksek sayıda can kaybıyla sonuçlanan 300'den fazla olay bildirildi." diye konuştu.

Trump'ın 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığı açıklanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bugün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Kaynak: AA

