BM'den Hol Kampı'na Yeniden Yardım

24.01.2026 01:31
Birleşmiş Milletler, Suriye'nin Hol Kampı'na insani yardımın yeniden sağlandığını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler, Suriye'nin Haseke ilinde bulunan Hol Kampı'na yeniden insani yardım sağlandığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Haq, "BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Suriye hükümeti yetkilileriyle Hol Kampı'na erişim sağlayabildi ve bazı kamp sakinleriyle de temas kurabildi." dedi.

Kampa, temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımının da üç gün süren kesintinin ardından yeniden başladığını söyleyen Haq, söz konusu bölgeye ise "içindeki güvenlik durumunun istikrarsızlığı nedeniyle" girilemediğini ifade etti.

Haq, bununla birlikte, su ve gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanması için kampın girişindeki hükümet binasına ve kamp çevresindeki kilit tesislere erişim sağlandığını belirtti.

Suriye'nin Halep ilinin Aynularab (Kobani) ilçesinde de insani durumun kötüleşme riskinden endişe duyulduğuna dikkati çeken Haq, bu bölgeye bağlanan tüm yolların kapalı olduğunu dile getirdi.

Haq, kentteki sağlık tesislerinin faaliyet gösterdiğini ancak ilaç sıkıntısı olduğuna dair raporların olduğunu söyledi.

BM yardım ekiplerinin, nasıl destek sağlayabileceği konusunda Halep'teki yetkililerle görüşmeler yaptığını aktaran Haq, Halep, Rakka, Haseke ve Deyrizor illerine de son çatışmaların ardından insani yardım sağlamaya devam edildiğini bildirdi.

Hol Kampı

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol Kampı, Suriye'nin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyor.

Terör örgütü YPG, bu kampta terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyordu.

YPG, uzun yıllar bu kampı, yabancı devletler tarafından muhatap alınmak için bir tür diplomasi aracı olarak kullanmıştı.

Bir zamanlar 50-60 bin kişinin sıkıştırıldığı kampın nüfusunun şimdilerde 20 binin altına düştüğü belirtiliyor.

Kaynak: AA

Suriye, Güncel

BM'den Hol Kampı'na Yeniden Yardım
