BM'den İdlib açıklaması: "Derhal ateşkes istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM'den İdlib açıklaması: 'Derhal ateşkes istiyoruz' - Son Dakika

BM'den İdlib açıklaması: "Derhal ateşkes istiyoruz"

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından İdlib'de süren çatışmalara ilişkin, "Derhal ateşkes istiyoruz" açıklaması yapıldı.

BM'den İdlib açıklaması:

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından İdlib'de süren çatışmalara ilişkin, "Derhal ateşkes istiyoruz" açıklaması yapıldı.

BM Genel Sekreteri Antnio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric de la Rivire, İdlib'deki insani durum ve ateşkese ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. Dujarric de la Rivire, "Genel Sekreter, Suriye'nin kuzeybatısındaki insani durumun hızla kötüleşmesi ve sivillerin trajik acılarından endişe duyuyor" ifadesini kullandı.

Açıklamanın devamında, "1 Aralık 2019'dan bu yana devam eden saldırılar nedeniyle 900 bin sivil yerinden edildi. Aynı dönemde yüzlerce kişide öldürüldü. Küçük çocuklar soğuktan ölüyor. Düşmanlıklar şu anda yoğun nüfuslu bölgelere yaklaşıyor. İnsanlar dondurucu soğuklarda güvenlik arayışında, şartları da giderek zorlaşıyor" denildi.

BM, İdlib için net bir ifade ile ateşkes çağrısında bulunurken açıklamada, "Genel Sekreter derhal ateşkes çağrısında bulunuyor. Uluslararası insancıl hukuk uygulanmalıdır, askeri bir çözüm yoktur. İstikrara giden tek yol, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 (2015) sayılı kararı uyarınca güvenilir ve kapsayıcı bir siyasi çözümdür' ifadelerine yer verildi.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

Birleşmiş Milletler, Sekreter, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
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