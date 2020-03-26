BM'den İdlib'e 51 tırlık insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 51 tırlık insani yardım
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Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 51 tırlık insani yardım gönderdi.
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 51 tırlık insani yardım gönderdi.
BM yardımlarını taşıyan 51 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki yardıma muhtaçlara dağıtılacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:14 Kaynak: AA
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