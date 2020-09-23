BM'den Lübnan'a "siyasete değil halka öncelik tanıyın" çağrısı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da hükümetin hızlı bir şekilde oluşturulması, siyasete değil Lübnan halkı ve ihtiyaçlarına öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

Guterres, "Lübnan'a Uluslararası Destek Grubu" tarafından düzenlenen sanal toplantıda yaptığı konuşmada, Lübnan'ın, uzun süredir devam eden ekonomik kriz, işsizlik ve yoksulluğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla 2'ye katlanmasıyla birlikte "büyük bir fırtına" ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın sorunları daha da artırdığına işaret eden Antonio Guterres, son yaşanan trajedinin bir "uyanış" olması gerektiğini söyledi.

Guterres, Lübnan'da hükümetin hızlı bir şekilde oluşturulması için çağrı yaparak, "Lübnan'da siyaset yerine ulusal çıkarları ve Lübnan halkını ön planda tutmanın zamanı geldi." dedi.

Reform çağrısını da yineleyen BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan'da aynı zamanda finanstan banka ve enerjiye kadar çeşitli sektörlerde dönüşüme ihtiyaç olduğunu ve yolsuzlukla mücadele edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.