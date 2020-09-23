BM'den Lübnan'a "siyasete değil halka öncelik tanıyın" çağrısı - Son Dakika

BM'den Lübnan'a "siyasete değil halka öncelik tanıyın" çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da hükümetin hızlı bir şekilde oluşturulması, siyasete değil Lübnan halkı ve ihtiyaçlarına öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

BM'den Lübnan'a

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da hükümetin hızlı bir şekilde oluşturulması, siyasete değil Lübnan halkı ve ihtiyaçlarına öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

Guterres, "Lübnan'a Uluslararası Destek Grubu" tarafından düzenlenen sanal toplantıda yaptığı konuşmada, Lübnan'ın, uzun süredir devam eden ekonomik kriz, işsizlik ve yoksulluğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla 2'ye katlanmasıyla birlikte "büyük bir fırtına" ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın sorunları daha da artırdığına işaret eden Antonio Guterres, son yaşanan trajedinin bir "uyanış" olması gerektiğini söyledi.

Guterres, Lübnan'da hükümetin hızlı bir şekilde oluşturulması için çağrı yaparak, "Lübnan'da siyaset yerine ulusal çıkarları ve Lübnan halkını ön planda tutmanın zamanı geldi." dedi.

Reform çağrısını da yineleyen BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan'da aynı zamanda finanstan banka ve enerjiye kadar çeşitli sektörlerde dönüşüme ihtiyaç olduğunu ve yolsuzlukla mücadele edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ekonomik Kriz, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 22:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Lübnan'a 'siyasete değil halka öncelik tanıyın' çağrısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşan genç, kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi Fenerbahçe, Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Vatandaşın her kuruşuna göz diken dolandırıcıların "mesaj" oyunu akıllara durgunluk veriyor Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi
Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet'in Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet'in "Selefi dernekleri silahlanıyor" iddiasıyla ilgili konuştu: Bildiklerini anlatacak         
00:20
Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı         
22:37
Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu         
19:33
Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi         
17:48
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Cavani Fenerbahçe'den 4 yıllık 17 milyon euro isteyince görüşmeler sona erdi Cavani Fenerbahçe'den 4 yıllık 17 milyon euro isteyince görüşmeler sona erdi         
10:13
Evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti Evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti         
09:45
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var         
07:52
Kum zambaklarını koparanlara 73 bin TL ceza kesiliyor Kum zambaklarını koparanlara 73 bin TL ceza kesiliyor         
07:43
Karısı rüyasında gördü diye fil satın alan çiftçi, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor Karısı rüyasında gördü diye fil satın alan çiftçi, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor         
18:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 03:39:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BM'den Lübnan'a "siyasete değil halka öncelik tanıyın" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei