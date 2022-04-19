BM'den Paskalya Bayramı'nda Ukrayna'da 4 günlük insani ateşkes çağrısı - Son Dakika
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BM'den Paskalya Bayramı'nda Ukrayna'da 4 günlük insani ateşkes çağrısı

19.04.2022 18:25
BM'den Paskalya Bayramı'nda Ukrayna'da 4 günlük insani ateşkes çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortodoksların Paskalya Bayramı nedeniyle perşembe başlayıp pazar sona erecek "Kutsal Hafta"da Rusya ve Ukrayna'ya 4 günlük insani ateşkes çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortodoksların Paskalya Bayramı nedeniyle perşembe başlayıp pazar sona erecek "Kutsal Hafta"da Rusya ve Ukrayna'ya 4 günlük insani ateşkes çağrısında bulundu.

Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çatışma beklenen yerlerden sivillerin ayrılabilmesi ve yardımların ulaştırılabilmesi için insani ateşkesin gerekli olduğunu söyledi.

Ukrayna'da şu an 12 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve yardıma muhtaç kişilerin sayısının 15,7 milyona çıkmasının beklendiğini belirten Guterres, Ortodoksların Paskalya Bayramı'nda 4 günlük insani ateşkes çağrısı yaptı.

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Birleşmiş Milletler, Paskalya, Ateşkes, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Paskalya Bayramı'nda Ukrayna'da 4 günlük insani ateşkes çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM'den Paskalya Bayramı'nda Ukrayna'da 4 günlük insani ateşkes çağrısı - Son Dakika
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