BM'den Sudan Uyarısı: Siviller Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM'den Sudan Uyarısı: Siviller Tehlikede

06.01.2026 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Sudan'ın Kurdufan bölgesindeki şiddetin sivilleri risk altına attığını ve yerinden edilmelere yol açtığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın Kurdufan bölgesinde tırmanan şiddetin sivillerin hayatını aşırı risk altına attığı ve yeni yerinden etme dalgalarına yol açmaya devam ettiği konusunda uyardı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Sudan'ın Kurdufan bölgesindeki gelişmelere dikkati çeken Dujarric, "Özellikle Kurdufan bölgesinde şiddetin tırmandığını görüyoruz ve bu durum, sivilleri aşırı risk altına sokmaya ve daha önce birçok kez yerinden edilmiş insanlar için yeni yerinden edilme dalgalarına yol açmaya devam ediyor." dedi.

Dujarric, sahadaki insani yardım çalışanlarını kaynak göstererek, bugün Kuzey Kurdufan Eyaleti'nde düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 13 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Güney Kordofan'da da son günlerde yerinden edilme oranlarında keskin bir artış yaşandığına işaret eden Dujarric, 25 Ekim-30 Aralık 2025'te Kurdufan bölgesindeki çeşitli yerlerden yaklaşık 65 bin kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

Dujarric, "Bir kez daha, düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi ve sivillerin korunması yönündeki acil çağrımızı tekrarlıyor, ayrıca insani yardımların ihtiyaç sahiplerine hızlı, güvenli ve sürekli erişimine duyulan ihtiyacı da yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güvenlik, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Sudan Uyarısı: Siviller Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 05:11:29. #7.11#
SON DAKİKA: BM'den Sudan Uyarısı: Siviller Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.