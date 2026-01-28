BM Güvenlik Konseyi Yemen Misyonunu 2 Ay Uzattı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'deki BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu'nun (UNMHA) görev süresini son kez 2 ay daha uzattı.

BMGK, İngiltere tarafından hazırlanan tasarıyı oylamak için toplandı.

Oylamada, 13 BMGK üyesi UNMHA'nın görev süresinin 31 Mart 2026'ya kadar son kez uzatılması için el kaldırırken, Rusya ve Çin çekimser kaldı.

Oylamanın ardından konuşan İngiltere'nin BM Özel Temsilcisi Yardımcısı Archie Young, kararın kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "UNMHA'nın sorumluluklarının ve kalan işlevlerinin BM özel temsilcilik makamına düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde devredilmesini dört gözle bekliyoruz." dedi.

Rusya'nın BM Özel Temsilcisi Yardımcısı Anna Evstigneeva, Rusya'nın bu kararın kabulünü "yalnızca ev sahibi ülke Yemen temsilcilerinin ve bazı bölgesel ortaklarının talebi" nedeniyle engellemediğini söyledi.

Çin'in BM temsilcisi Fu Cong, Yemen'deki durumu karmaşık olarak nitelendirerek, Hudeyde'deki güvenlik koşullarının gergin olduğunu, yeniden çatışma riskinin sürekli olarak mevcut bulunduğunu ve bu nedenle karara çekimser kaldıklarını belirtti.

Yemen'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. UNMHA da bu anlaşmanın ardından kurulmuştu.

UNMHA'nın görev süresi her yıl rutin olarak uzatılmıştı.

UNMHA'nın 2 ay sonra sona ermesiyle kalan görevleri Sana, Aden ve Amman'da ofisleri bulunan BM Özel Temsilcisi Ofisi'ne devredilecek.