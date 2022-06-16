BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet: Mariupol vahim durumda - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet: Mariupol vahim durumda

16.06.2022 18:58
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet: Mariupol vahim durumda

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Ukrayna'da Rus birliklerinin kuşatmasının sürdüğü Mariupol kentinde durumun vahim olduğunu, şehir sakinlerinin salgın hastalık riski altında yaşadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Ukrayna'da Rus birliklerinin kuşatmasının sürdüğü Mariupol kentinde durumun vahim olduğunu, şehir sakinlerinin salgın hastalık riski altında yaşadığını belirtti.

BM İnsan Hakları Konseyinin 50'nci Oturumu'nda Genel Kurula hitap eden Bachelet, savaş nedeniyle BM personelinin Ukrayna'da Mariupol dahil birçok yere erişim sağlayamadığını vurguladı.

Bachelet, Mariupol'deki durumdan şehri terk etmek zorunda kalan sivillerle yapılan mülakatlar sayesinde haberdar olduklarının altını çizerek, "Bize gelen bilgilere göre, bombardımanlar azaldı fakat darmadağın olmuş şehirde kalan sakinler, tıbbi tedavi dahil acil ihtiyaçlarını gideremez hale geldi." bilgisini paylaştı.

Mariupol'deki durumun vahim olduğunu aktaran Bachelet, "Bölgede kolera dahil salgın hastalık riskinin arttığına dair haberler geliyor. Çok sayıda insanın barınacak yeri yok ve hasar gören apartmanlarda yaşayanların su, elektrik ve doğal gaz gibi ihtiyaçları karşılanamıyor." ifadelerini kullandı.

Bachelet, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Mariupol'ün en ölümcül yer olduğunu vurgulayarak, "Çatışmalar, yıkım ve can kayıplarının geldiği nokta, uluslararası insan hakları hukukunun ağır bir ihlalinin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin verilerine göre, kuşatma altındaki Mariupol'deki konutların yüzde 90'ı hasar görürken şimdiye kadar 350 binden fazla kişi çatışmalar nedeniyle şehri terk etmek zorunda kaldı.

Mariupol'de Rusya'nın saldırıları sonucu 1348 sivil hayatını kaybederken, can kayıplarının 70'ini çocuklar oluşturdu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mariupol, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet: Mariupol vahim durumda - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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