BM, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Gabonlu askerleri cinsel istismar iddiaları üzerine geri çekiyor - Son Dakika

OAC'deki BM barış gücü misyonu 2014'ten beri ülkede görev yapıyor.

Dujarric, OAC'deki BM barış gücü misyonunda görevli yaklaşık 450 Gabonlu askerin cinsel istismar iddialarının ardından geri çekileceğini ifade ederek, Gabon'u söz konusu karara ilişkin bilgilendirdiklerini söyledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephanre Dujarric, günlük basın brifinginde, şimdiye kadar 30'un üzerinde cinsel istismar iddiası bulunduğunu belirtti.

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