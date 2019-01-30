BM Raportörü Callamard Stk Temsilcileriyle Görüşüyor -2
33 dakika önce
GAZETECİ Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) raportürü Callamard ve beraberindekiler, Türk Arap Medya Derneği'nde STK temsilcileriyle bir araya geldi.
GAZETECİ Cemal Kaşıkçı
cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye
'ye gelen Birleşmiş Milletler
(BM
) raportürü Callamard ve beraberindekiler, Türk Arap Medya Derneği'nde STK
temsilcileriyle bir araya geldi.
BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp
Akademisi Başkanı ve Coimbra
Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira'nın bulunduğu heyet, Fatih
'te bulunan Türk Arap Medya Derneği'ne geldi. Heyet'in burada Dernek Başkanı Turan Kışlakçı
ile bazı STK temsilcileriyle görüşecekleri öğrenildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:20 Kaynak: DHA
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