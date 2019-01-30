Son Dakika Haberleri: BM Raportörü Callamard Stk Temsilcileriyle Görüşüyor -2

BM Raportörü Callamard Stk Temsilcileriyle Görüşüyor -2

33 dakika önce

GAZETECİ Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) raportürü Callamard ve beraberindekiler, Türk Arap Medya Derneği'nde STK temsilcileriyle bir araya geldi.

BM Raportörü Callamard Stk Temsilcileriyle Görüşüyor -2, System.String[]
GAZETECİ  Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) raportürü Callamard ve beraberindekiler, Türk Arap Medya Derneği'nde STK temsilcileriyle bir araya geldi.  

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira'nın bulunduğu heyet, Fatih'te bulunan Türk Arap Medya Derneği'ne geldi. Heyet'in burada Dernek Başkanı Turan Kışlakçı ile bazı STK temsilcileriyle görüşecekleri öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:20 Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Güncel
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