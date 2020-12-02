BM ve Etiyopya, Tigray eyaletine insani yardım erişimi için anlaşmaya vardı - Son Dakika

BM ve Etiyopya, Tigray eyaletine insani yardım erişimi için anlaşmaya vardı

02.12.2020 15:31
BM ve Etiyopya, Tigray eyaletine insani yardım erişimi için anlaşmaya vardı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), Tigray eyaletinde "engelsiz, sürekli ve güvenli" insani yardım erişimi için Etiyopya hükümetiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Tigray eyaletinde "engelsiz, sürekli ve güvenli" insani yardım erişimi için Etiyopya hükümetiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK), Tigray eyaletinde acil insani yardıma muhtaç Eritreli mültecilere erişim sağlanması için Etiyopya hükümetine dün yaptığı çağrı karşılığını buldu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, anlaşmaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etiyopya'daki BM Ofisi ve Etiyopya Federal Hükümeti, insani yardım görevlilerinin Tigray Bölgesi'ndeki Federal Hükümetin kontrolü altındaki alanlarda insani yardım personeli ve hizmetlerine engelsiz, sürekli ve güvenli erişimini sağlamak için bir anlaşma imzaladılar." ifadesini kullandı.

"BM Etiyopya'daki BM ve insani yardım ortakları, Tigray, Amhara ve Afar bölgelerinde insani yardım faaliyetini sağlamak için Etiyopya Federal Hükümeti ve çatışmanın tüm tarafları ile iş birliği kurmaya kararlıdır." diyen Laerke, söz konusu iş birliğinin küresel olarak kabul edilmiş insaniyet, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde olduğunu vurguladı.

Laerke, BM ve insani yardım ortaklarının, çatışmadan etkilenen kişilere "ihtiyaçlarının aciliyeti" dışında herhangi bir ayrım yapılmaksızın yardım edilmesini sağlamak için çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

BM Mülteciler "açlık tehlikesi" uyarısında bulunmuştu

BMMYK sözcülerinden Babar Baloch, dün BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Eritreli mültecilerin bulunduğu kampların yakınında "çatışmalar, kaçırmalar ve zorla yerinden edilmelere" ilişkin haberlerden büyük endişe duyduklarını söylemişti.

Endişelerinin her geçen saat arttığını vurgulayan Baloch, kamplarda yiyecek tedarikinin tükenmek üzere olduğu ve buradaki insanların açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunmuştu.

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler, 112 Acil, Etiyopya, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM ve Etiyopya, Tigray eyaletine insani yardım erişimi için anlaşmaya vardı - Son Dakika


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