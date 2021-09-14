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BMD Başkanı Sinan Öncel: "Salgının yaralarını sarabilmemiz için mağazalarımız açık kalmalı" - Son Dakika

BMD Başkanı Sinan Öncel: "Salgının yaralarını sarabilmemiz için mağazalarımız açık kalmalı"

14.09.2021 13:07
BMD Başkanı Sinan Öncel:

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Salgın döneminin yaralarını sarabilmemiz için AVM ve caddelerdeki mağazalarımızın açık kalması hayati önem taşıyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Salgın döneminin yaralarını sarabilmemiz için AVM ve caddelerdeki mağazalarımızın açık kalması hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Öncel yaptığı açıklamada, alışverişteki canlılığın temmuz ayı kadar olmasa bile ağustosta da devam ettiğine dikkati çekti.

Ağustos ayı anketine göre, BMD üyesi markaların AVM ve cadde mağazalarındaki cirolarının ortalamada geçen yıla göre yüzde 50 arttığını ifade eden Öncel, aynı dönemde e-ticaretin toplam ciroya katkısında kısmi bir gerileme olduğunu bildirdi.

Öncel, ağustosta BMD üyesi markaların büyük bölümünün toplam cirosunda e-ticaretin payının tek hanelere indiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"E-ticaretteki bu düşüşün konjonktürel bir takım nedenleri olduğunu biliyoruz. Ağustos verilerinin de gösterdiği gibi fiziki mağazaların perakende için asıl satış kanalı olmaya devam edeceğini unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla salgın döneminin yaralarını sarabilmemiz için AVM ve caddelerdeki mağazalarımızın açık kalması hayati önem taşıyor. Alışverişteki canlılığın ağustosta da devam etmesi sevindirici ancak ülke genelinde aşılama konusunda henüz istenen düzeye ulaşamadığımız için sonbaharda yeni bir kapanma riski bizi endişelendiriyor.

Bilindiği gibi son aylarda ham madde ve navlun maliyetleri çok arttı. Ülkemizin ekonomik gerçekleri ve tüketicinin alım gücü ortada olduğu için markalarımız maliyet artışlarının önemli bir bölümünü fiyatlarına yansıtamıyor. Ağustos itibarıyla ÜFE ile TÜFE arasında oluşan 26 puanlık fark da omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. Markalarımız bu farkı yönetmekte giderek zorlanıyor. Eğer bir daha kapanma olmaz ve mağazalarımız açık kalabilirse biz bir yandan maliyetlerimizin tüketiciye yansımasını minimum düzeyde tutarken, diğer taraftan da salgın döneminin hasarlarını onarabiliriz."

Sinan Öncel, yeni bir kapanmanın sadece perakende ve ülke ekonomisi için değil, 1,5 yıl aksayan eğitimde de telafisi imkansız sonuçlarının olabileceğini belirterek, "Eğitimde ve ekonomide daha ağır bedellerle karşılaşmamak için toplumun her kesiminin aşı konusunda duyarlı olması gerekiyor. Çalışanlarımız ve müşterilerimiz başta olmak üzere sırası gelen herkesi aşılarını tamamlamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Markalar Derneği, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BMD Başkanı Sinan Öncel: 'Salgının yaralarını sarabilmemiz için mağazalarımız açık kalmalı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: BMD Başkanı Sinan Öncel: "Salgının yaralarını sarabilmemiz için mağazalarımız açık kalmalı" - Son Dakika
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