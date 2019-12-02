Son Dakika Haberleri: BMGK'dan Libya'da taraflara ateşkes çağrısı
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BMGK'dan Libya'da taraflara ateşkes çağrısı

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da taraflara gerginliği derhal azaltma ve ateşkes çağrısında bulundu.

BMGK'dan Libya'da taraflara ateşkes çağrısı, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da taraflara gerginliği derhal azaltma ve ateşkes çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nden yapılan ortak açıklamada, Libya'da son günlerde artan gerginlikten derin endişe duyulduğu belirtildi.

Konseyin, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin Libya'daki krizi çözmeye yönelik çabalarına ve uluslararı girişimlere destek verdiği belirtilen açıklamada, Libya'da taraflara gerginliği derhal azaltma ve ateşkes çağrısı yapıldı.

Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlallerinin ve ülkede paralı yabancı askerlerinin sayısının artmasının endişe verici olduğu kaydedilen açıklamada, bütün üye ülkelere BM'nin silah ambargosu kararlarına uyması ve krizi daha da alevlendirecek müdahalelerden kaçınmaları çağrısında da bulunuldu.

Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:32 Kaynak: AA
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