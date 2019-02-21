Son Dakika Haberleri: Bmgk'den Kuzey Koreli Yetkililere Vietnam'a Seyahat Onayı

Bmgk'den Kuzey Koreli Yetkililere Vietnam'a Seyahat Onayı

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Vietnam'da 27-28 Şubat'ta yapacağı ikinci zirve için yaptırım uygulanan Kuzey Koreli yetkililerin seyahat yasağını, "sadece bu ziyaret için" kaldırdı.

Bmgk'den Kuzey Koreli Yetkililere Vietnam'a Seyahat Onayı, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Vietnam'da 27- 28 Şubat'ta yapacağı ikinci zirve için yaptırım uygulanan Kuzey Koreli yetkililerin seyahat yasağını, "sadece bu ziyaret için" kaldırdı.

BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore Yaptırım Komitesi, Trump-Kim zirvesi için seyahat yasağı uygulanan Kuzey Korelilerin Vietnam'a gidişine onay verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27-28 Şubat'ta, Vietnam'da ikinci kez düzenlenecek zirvede görüşecek.

Trump ile Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmişti. Zirvede iki lider kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

Bu görüşmenin ardından Kim yönetimi nükleer silah programını askıya almış ve füze denemelerine son vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:13 Kaynak: AA

Kuzey Kore, Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Vietnam, Dünya
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