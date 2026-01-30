BMGK, Haiti Ofisi'nin Görev Süresini Uzattı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Haiti Entegre Ofisi'nin (BINUH) görev süresini 1 yıl daha uzattı.

ABD ve Panama tarafından hazırlanan BINUH'un görev süresinin uzatılmasıyla ilgili karar tasarısı, BMGK'de oylandı.

BMGK üyeleri, BINUH'un görev süresinin 31 Ocak 2027'ye kadar uzatılmasına oy birliğiyle karar verdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jennifer Locetta, kararın kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "ABD, Haiti'nin güvenliğini ve istikrarını sarsılmaz şekilde desteklemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

BINUH, Haiti hükümetine siyasi istikrarı, iyi yönetişimi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını korumayı teşvik etme konusunda danışmanlık yapmak üzere BMGK'nin 25 Haziran 2019 tarihli 2476 sayılı kararıyla kurulan özel bir siyasi misyon olarak görev yapıyor.