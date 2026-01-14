BMGK, Husilerin Saldırılarını 6 Ay Daha İzleyecek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kızıldeniz'deki Husilerin saldırılarının takip edilmesi kararının 6 ay daha uzatılmasını onayladı.

BMGK'de, Husiler'in Kızıldeniz'deki saldırılarının takip edilmesi ve raporlanmasına yönelik karar tasarısı oylandı.

Güvenlik Konseyi üyeleri, 13 lehte oyla, söz konusu kararın 6 ay daha uzatılmasını kabul ederken, Rusya ve Çin çekimser kaldı.

Karar, 15 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı.

ABD ve Yunanistan tarafından hazırlanan kararın oylanması öncesi konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Evstigneeva, taslak karar konusunda çekimser kalacaklarını belirtti.

"Mevcut gerçekler ışığında, Güvenlik Konseyinin Kızıldeniz'i değil, Karayipler'deki vergi ve ticari taşımacılığı izlemesi daha doğru olurdu." diyen Evstigneeva, söz konusu kararın "siyasallaştırılmış bir konu" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan, ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jennifer Locetta, kararın kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Locetta, "Bu, Konseyin Kızıldeniz ve çevresindeki su yollarında seyrüsefer özgürlüğüne yönelik Husiler'in terörist tehdidine karşı sürekli teyakkuz sorumluluğunu yeniden teyit ediyor." ifadesini kullandı.

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu on binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine tepki olarak Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki İsrail ile bağlantılı kargo gemilerini hedef alıyor.