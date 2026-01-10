BMGK, Ukrayna'nın Acil Çağrısıyla Toplanacak - Son Dakika
BMGK, Ukrayna'nın Acil Çağrısıyla Toplanacak

BMGK, Ukrayna'nın Acil Çağrısıyla Toplanacak
10.01.2026 20:16
Ukrayna, Rusya'nın hipersonik füzeli saldırıları sonrası BMGK'yi acil toplantıya davet etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rus ordusunun ülkesine "Oreşnik" hipersonik orta menzilli balistik füze ile saldırması nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 12 Ocak'ta acil toplantı düzenleyeceğini duyurdu.

Sybiha, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın dün gece Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında "Oreşnik" hipersonik orta menzilli balistik füze sistemini de kullanması nedeniyle BMGK'yı acil toplantıya çağırdıklarını hatırlattı.

Bakan Sybiha, Ukrayna'nın çağrısı üzerine 12 Ocak Pazartesi günü Kiev saatiyle 22.00'de BMGK'de acil bir toplantı yapılacağını ifade etti.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğine destek verilmesi ve sivillerin korunması konusunda BMGK üyelerine birlik çağrısında bulunduklarını kaydeden Sybiha, "Toplantıda Rusya'nın BM Şartı'nı bariz ihlalleri ele alınacak." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumun sürdürülebilir bir barış için Rusya'ya yönelik baskıyı artırması gerektiğini savunan Sybiha, "Rusya'nın saldırıları, ABD'nin, Avrupa devletlerinin ve diğer müttefiklerin küresel güvenlik ve barış konusundaki çabalarını baltalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya: Ukrayna'nın Putin'in konutuna yaptığı saldırıya Oreşnik balistik füzeyle cevap verdik

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki konutuna 29 Aralık 2025'te Ukrayna'nın gerçekleştirdiği "terör saldırısına" cevap olarak, bu ülkedeki hedeflere saldırılar düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik orta menzilli karadan mobil füze sistemi ve İHA'lar da dahil olmak üzere kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla, Ukrayna'daki kritik hedeflere karşı büyük bir saldırı yaptı." ifadeleri yer almıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ise Putin'in konutuna saldırı düzenlemediklerini belirterek, Rus ordusunun ülkesine Oreşnik tipi füze ile saldırmasının ardından BMGK'yi acil toplantıya çağırdıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Diplomasi, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

