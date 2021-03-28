BMW iX3 satışa sunuldu - Son Dakika

BMW iX3 satışa sunuldu

28.03.2021 19:24
BMW iX3 satışa sunuldu, System.String[]

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin Seçim Gücü adını verdiği ve mevcut modellerinde benzinli, dizel ve tamamen elektrikli olmak üzere tüm motor seçeneklerini sunmayı hedeflediği vizyonunun ilk ürünü olan Yeni BMW iX3, 950 bin TL’den başlayan fiyatıyla satışa sunuldu.

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin Seçim Gücü adını verdiği ve mevcut modellerinde benzinli, dizel ve tamamen elektrikli olmak üzere tüm motor seçeneklerini sunmayı hedeflediği vizyonunun ilk ürünü olan Yeni BMW iX3, 950 bin TL'den başlayan fiyatıyla satışa sunuldu.

WLTP kriterlerine göre 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken iX3 yüksek performans ve verimliliği bir arada sunan beşinci nesil eDrive teknolojisiyle BMW'nin tamamen elektrikli mevcut modellerinden yüzde 30 daha fazla güç üretiyor. Geliştirmeler neticesinde 286 bg maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreten elektrikli motor otomobili 0'dan 100 km/s hıza 6.8 saniyede ulaştırıyor. Yeni BMW iX3, hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile kavuşurken yalnızca 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj ediyor.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik

Elektromobiliteye olan yatırımlarını hız kesmeden devam ettireceklerini söyleyen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik; "Borusan Otomotiv olarak BMW'nin sürdürülebilirlik vizyonuna paralel şekilde Türkiye'de de elektromobilite dönüşümünün liderliğini yapmak istiyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi markalarımızın elektrikli modellerinin tamamını ülkemizde sunmayı hedefliyoruz. Karbon salımının düşürülmesiyle gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için üzerimize düşenin fazlasını gerçekleştirmek arzusundayız. Bu çerçevede BMW Group ile birlikte Yeni BMW iX3'ün başlangıç fiyatı üzerinde yoğun çalışmalar yaptık. Spor Aktivite Aracı segmentinin tamamen elektrikli ilk örneklerinden olan Yeni BMW iX3'ü Türkiye'deki yeni vergi düzenlemelerine rağmen pazara en uygun fiyatlarla ulaştırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi

BMW'nin Çin'deki fabrikasında üretilen iX3, beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi sayesinde elektrikli motor, şarj ve yüksek voltajlı batarya teknolojilerinde yeni bir standart oluşturuyor. Performans, verimlilik ve menzil konusunda fark yaratan beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi, iX3'ün yanında iX ve i4 modellerinde de kullanılacak.

Sportif sürüş

İnce yapıya sahip yeni nesil yüksek voltajlı bataryası sayesinde ağırlık merkezi, kardeşi BMW X3'e kıyasla 7.5 santimetre daha yere yakın olan BMW iX3, dinamik ve üstün bir yol tutuş sunuyor. Standart olan adaptif süspansiyon sayesinde değişken yol koşullarında bile güvenlik ve konfordan ödün vermeyen moddel, ARB çekiş sistemi sayesinde yumuşak zeminlerde dahi çekiş gücü sağlıyor.

Premium ambiyans

Hem dış hem de iç tasarımında kullanılan mavi renkli detaylar, Yeni BMW iX3'ün elektrikli sürüş keyfine vurgu yapıyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve şık tasarlanmış yüzeyler premium bir iç ambiyans yaratırken, 40: 20: 40 oranında katlanabilen koltuklar sayesinde Yeni BMW X3 ile aynı ferahlıkta bir iç mekan sunuyor. Yeni BMW iX3'ün 510 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1560 litreye kadar çıkıyor.

Hans Zimmer ile birlikte geliştirilen BMW IconicSounds Electric donanımı, ilk kez Yeni BMW iX3'te görücüye çıkmıştı. Elektrikli araçlara daha fazla "ruh" katan BMW IconicSounds Electric, Yeni BMW iX3 çalışırken ya da durduğunda etkileyici ses kompozisyonları oluşturabiliyor.

Zengin standart donanım

BMW iX3 zengin donanımlarıyla da rakiplerinden ayrışıyor. Adaptif LED Farlar, Otomatik Klima/3-Bölgeli, Isıtmalı Ön Koltuklar, Akustik Koruma, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı, Panoramik Cam Tavan, BMW Live Cockpit Professional, Sürüş Asistanı Professional, Akıllı Telefon Arayüzü, Kablosuz Şarj/Bağlantı Sistemi, Park Asistanı Plus, Harman/Kardon Ses Sistemi ve BMW IconicSounds Electric gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

Daha fazla seçim gücü

Yeni BMW iX3, markanın elektrifikasyon stratejisinde de yeni bir safhayı temsil ediyor. BMW'nin Seçim Gücü vizyonunun bir yansıması olan Yeni BMW iX3, benzinli, dizel ve tamamen elektrikli motor seçeneklerinin bir arada sunulduğu ilk model olma özelliğini taşıyor. Yeni BMW iX3 ile geleneksel üstün sürüş keyfini çok amaçlı kullanım imkanı veren sıfır emisyonlu bir otomobilde birleştiren BMW, böylece küresel CO2 salımını azaltma yolundaki hedefine de bir adım daha yaklaşıyor.

BMW iX3 satışa sunuldu

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil BMW iX3 satışa sunuldu - Son Dakika


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