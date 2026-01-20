Bodo/Glimt, Manchester City'yi Yendi - Son Dakika
20.01.2026 23:28
Bodo/Glimt, Manchester City'yi 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde tarihindeki ilk galibiyetini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Manchester City deplasmanda Norveç'in Bodo/Glimt takımına 3-1 mağlup oldu.

Bodo/Glimt, ligde gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacak Manchester City karşısında 22 ve 24. dakikalarda Kasper Hogh, 58. dakikada Jens Hauge'ın golleriyle turnuva tarihindeki ilk galibiyetine uzandı.

Manchester ekibinin tek golünü 60. dakikada Rayan Cherki atarken 62. dakikada kırmızı kart gören Rodri, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Manchester City, 2026 yılında oynadığı 7 maçtan sadece 2'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Manchester United, Arsenal ve Tottenham ile karşılaşan Bodo/Glimt, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı ilk galibiyetini Manchester City karşısında aldı.

Bu sonucun ardından ligde Manchester City 13 puanda kalırken, Bodo/Glimt puanını 6 yaptı.

Kaynak: AA

