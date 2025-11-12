Bodrum Belediyesi Heyeti, Ata'nın Huzuruna Çıktı

(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve belediye meclis üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ata'nın huzuruna çıktı.

Mandalinci ve belediye meclis üyeleri, Ata'yı ziyaret etti. Tören kapsamında Bodrum Belediye Başkanlığı çelengi Mandalinci tarafından Anıtkabir'e sunuldu.

Saygı duruşunun ardından heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Mandalinci, şu ifadeleri kullandı:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz huzurunuzda; Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı ve çağdaş Türkiye'nin yol göstericisi olarak bıraktığınız büyük mirasa duyduğumuz saygı ve minneti ifade ediyoruz. Aramızdan bedenen ayrılışınızın üzerinden yıllar geçmiş olsa da fikirleriniz çağları aşan bir ışık gibi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Milletimize en zor günlerinde umut, cesaret ve inanç aşılayarak bağımsızlık meşalesini yaktınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı ve genç bir belediye başkanı olarak, çalışma arkadaşlarımız ile birlikte huzurunuzda olmanın onurunu ve sorumluluğunu derinden hissediyoruz. Bodrum'un her bir yurttaşı ile birlikte 'en büyük eserim' dediğiniz Cumhuriyet'i her gün yeniden inşa ediyor, onu yalnızca korumakla değil, geliştirmekle de sorumlu olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Emanetiniz emin ellerdedir. Sizleri, silah arkadaşlarınızı, bu vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi derin bir saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyaret edildi

Mandalinci ve meclis üyeleri, Ankara programı kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret etti. Heyet, Muğla Milletvekilleri Süreyya Öneş Derici, Gizem Özcan ve Cumhur Uzun'u makamlarında ziyaret etti. Ardından CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir ile de bir araya gelindi.

CHP Grup Toplantısı öncesinde Mandalinci ve belediye meclis üyeleri, Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından parti grup toplantısına katılan heyet, Ankara programını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yapılan nezaket ziyaretiyle tamamladı.

Mandalinci'ye Ankara ziyaretinde eşi Sezil Mandalinci ve oğlu Ali Uraz Mandalinci de eşlik etti.