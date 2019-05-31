Bodrum'da 4.2 şiddetinde deprem
52 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:21 Kaynak: İHA
'nın Bodrum
ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Gökova
körfezi Bodrum açıklarında 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem çevre ilçelerde de hissedildi. - MUĞLA
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