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Bodrum'da 4.2 şiddetinde deprem

52 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Bodrum'da 4.2 şiddetinde deprem, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Gökova körfezi Bodrum açıklarında 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem çevre ilçelerde de hissedildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:21 Kaynak: İHA
AFAD, Muğla, Bodrum, 3. Sayfa
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