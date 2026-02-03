Bodrum\'da Akdeniz Foku Sahile Yattı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sabah saatlerinde kıyıya gelen yetişkin bir Akdeniz foku, sahilde saatlerce uyuyup dinlendi. O anlar doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

Koyunbaba Sahili'nde sabah saatlerinde kıyıya çıkan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yetişkin Akdeniz foku, güneşin altında sahilde uyudu. Vatandaşların ilgisini çeken fok, bölgeye gelen doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi. Bir vatandaşın temas etmesi üzerine irkilen fok, kısa süre sonra yeniden denize girerek gözden kayboldu.

Öte yandan, fokun kuyruğunda yara olduğu görüldü.