Son dakika! Bodrum'da çıkan yangında üç iş yeri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Bodrum'da çıkan yangında üç iş yeri kullanılamaz hale geldi

16.05.2022 17:05

Son dakika haber... Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında üç iş yerinde hasar oluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında üç iş yerinde hasar oluştu.

Gündoğan Mahallesi'ndeki deniz malzemeleri, hediyelik eşya ve oyuncak dükkanlarında yangın çıktı.

Alevlere iş yeri sahipleri ve çevredeki vatandaşlarca yangın tüpleriyle müdahale edildi. Ancak yangın kontrol altına alınamayınca itfaiye ekiplerinden destek istendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye ekibince müdahale edilen yangın, güçlükle söndürüldü.

Yangında, birbirine bitişik üç iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

İş yeri çalışanları ve sahipleri üzüntü yaşadı.

İlk belirlemeye göre yangının bir iş yerindeki buzdolabının elektrik aksamından kaynaklandığı tespit edildi.

Dükkan sahiplerinden Hasan Bayatkaya, gazetecilere, alevlere 20'ye yakın yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiklerini söyledi.

Bayatkaya, "Kiracım birden 'iş yeri yanıyor' diye yanıma geldi. Ben hemen sigortayı kapattım. İçerideki buzdolabı alev almış. Buzdolabını çıkarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Yangın diğer dükkanlara da sıçradı. Yangında üç dükkan zarar gördü." diye konuştu.

Son dakika! Bodrum'da çıkan yangında üç iş yeri kullanılamaz hale geldi
Son dakika! Bodrum'da çıkan yangında üç iş yeri kullanılamaz hale geldi
Son dakika! Bodrum'da çıkan yangında üç iş yeri kullanılamaz hale geldi
Son dakika! Bodrum'da çıkan yangında üç iş yeri kullanılamaz hale geldi
Son dakika! Bodrum'da çıkan yangında üç iş yeri kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
500
Kundaklanan araç kullanılamaz hale geldi Kundaklanan araç kullanılamaz hale geldi Son Dakika | BODRUM'DA TEKNEDE YANGIN PANİĞİ Son Dakika | BODRUM'DA TEKNEDE YANGIN PANİĞİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bodrum'da çıkan yangında üç iş yeri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:59 Lise öğrencisi Ezgi'ye çarparak ölümüne neden olmuştu! O ehliyetsiz sürücünün tahliyesine karar verildi
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 18:37:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Bodrum'da çıkan yangında üç iş yeri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement