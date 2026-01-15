Bodrum'da Dehşet: 19 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Bodrum'da Dehşet: 19 Yıl Hapis Cezası

15.01.2026 15:21
Mustafa Karacan, cam şişeyle sevgilisini yaralayıp 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 Haziran 2024 tarihinde elindeki cam şişeyi kırıp yanındaki kadının boğazını ve bileklerini kesmeye çalışan şahıs 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Bodrum'a iş bulmak için gelen Mustafa Karacan ve kız arkadaşı F.O. bir süre iş bulmaya çalıştı. Aynı otelde kalan ikiliden F.O., iş aramak için otelden ayrıldı. İş bulamayan F.O., erkek arkadaşını arayarak bulunduğu noktaya çağırdı. Kız arkadaşı F.O.'nun otelden haber vermeden ayrılmasına sinirlenen Karacan kadının yanına gelir gelmez elindeki cam şişeyi kırarak saldırmaya başladı. Bir yandan kadını tutan Karacan, bir yandan da elindeki kırık cam şişeyle kadını yaralamaya başladı. Boğazını kırık cam şişesi kesmeye çalışan Karacan kadını bir çok yerinden yaraladı. Özellikle boğazından ve kolundan yaralanan F.O.'yu çevredeki vatandaşlar kurtardı. Kadının boğazını kesen Karacan'ın, "Seni öldüreceğim, kimse seni elimden kurtaramaz" diyerek tehdit etti. Olayın ardından gözaltına alınan Karacan tutuklandı.

"Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı"

Yaşanan dehşet anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Karacan'ın F.O.'yu darp ettiği, yoldan geçen vatandaşların olaya müdahale etmek istediği ancak engellendiği görüldü.

"19 yıl habis cezası verildi"

Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Mustafa Karacan, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığa kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezası verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.