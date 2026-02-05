Bodrum'da Fırtına Feribot Seferlerini İptal Etti - Son Dakika
Bodrum'da Fırtına Feribot Seferlerini İptal Etti

05.02.2026 16:31
Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi, dalga boyu 3 metreyi buldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtınanın hızı 80 km ulaşırken, denizde ve dalgalar oluşurken feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum ve Marmaris arasında fırtına beklendiğini duyurmuştu. Öğlen saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar 80 km'ye kadar ulaşınca fırtınaya dönüştü. Fırtınada oluşan dalgalar hem denizde hem de karada zor anlar yaşatmaya başladı.

Bodrum'da feribot seferleri iptal

Fırtına nedeniyle Bodrum- Datça arası feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreyi buldu. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

