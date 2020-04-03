Bodrum'da Hakan Aygün adliyeye sevkedildi - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gazeteci Hakan Aygün, sosyal medya aracılığıyla 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Gazeteci Hakan Aygün, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün, Gümbet İskelesi'ne bağlı olan teknesinde gözaltına alındı. Aygün'ün teknede yapılan aramada ele geçirilen dizüstü bilgisayarına da incelenmek üzere el konuldu. Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aygün, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.