Bodrum'da iki iş yerlerinin arasında çıkan yangın paniğe yol açtı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki işletme arasında çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.
Gümbet Cevat Şakir Caddesi'ndeki iki iş yerinin arasındaki depolara giden boşluktan yoğun dumanların yükseldiğini görenler, durumu Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
Bölgedeki atık malzemelerin tutuştuğu yangına bölgeden geçen Bodrum Belediyesine ait bir arazözle ilk müdahale yapıldı.
İtfaiyenin ve vatandaşların da çalışmasıyla iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınan yangında, çevredekiler kısa süreli panik yaşattı.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: AA
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