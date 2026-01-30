Bodrum'da Kaza: Şarampole Yuvarlanan Araca Çarpan Minibüs 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum'da Kaza: Şarampole Yuvarlanan Araca Çarpan Minibüs 3 Yaralı

30.01.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da şarampole yuvarlanan araca yardım eden sürücüye minibüs çarptı, 3 kişi yaralandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, şarampole yuvarlanan araçtakilere yardım etmek için duran sürücüsünün otomobiline arkadan gelen minibüsün çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Kaynar Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 60 ADP 106 plakalı otomobil bariyerlere çarpıp, şarampole yuvarlandı. Kazayı gören 48 E 0724 plakalı otomobilin sürücüsü, yardım etmek için durdu. Bu sırada 48 ANH 246 plakalı minibüs, bu otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yardım için duran sürücünün otomobili de şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: DHA

Güvenlik, Bodrum, Güncel, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Kaza: Şarampole Yuvarlanan Araca Çarpan Minibüs 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:03:45. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Kaza: Şarampole Yuvarlanan Araca Çarpan Minibüs 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.