Bodrum'da Marketlerden Hırsızlık

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, marketlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçedeki farklı marketlerden sigara ve alkol başta olmak üzere, birçok ürün çalındığı ihbarını alan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği marketlerdeki güvenlik kameralarından şüphelilerin eşkalini belirledi.
Yapılan çalışma sonucunda çaldıkları malları Turgutreis Mahallesi
'ndeki başka bir markete sattıkları tespit edilen iki şüpheli ile bir market sahibi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S. tutuklandı, A.T. ve E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.