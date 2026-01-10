Bodrum\'da \'Mavi\'nin İsimsiz Kahramanları\' Belgeseli Gösterildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sünger avcısı Mehmet Baş'ın yaşamının anlatıldığı "Mavi'nin İsimsiz Kahramanları" belgeselinin gösterimi, oyuncu Ata Demirer'in de katılımıyla yapıldı.

İlçede "Aksona Mehmet" lakabıyla bilinen 76 yaşındaki Mehmet Baş'ın geçen eylülde Kuzey Ege'ye yaptığı seferde çekilen belgesel, Bodrumlu sünger avcısının yanı sıra denizlere gönül verenlerin hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini Ünal Altunyaymak'ın üstlendiği belgeselin gösterimi, Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Gösterime, Baş'ın ailesinin yanı sıra yakın dostu oyuncu Ata Demirer ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ve vatandaşlar katıldı.

Gösterim sonrası konuşan Mehmet Baş, davetlilere teşekkür ederek, son yıllarda yaptığı dalışlarda deniz dibindeki yaşamın yok olmaya başladığını gördüğünü, bundan üzüntü duyduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aras da Mehmet Baş'ın hayatının bir belgeselde yer almasının kendisine mutluluk verdiğini belirterek, denizlerin korunması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Oyuncu Ata Demirer de "Aksona Mehmet" ile tanışma hikayesini ve anılarını anlatarak, denizlerin korunması gerektiğini dile getirdi.