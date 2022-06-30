Bodrum'da ormanları devriye görevi yapan polis ve bekçiler koruyor - Son Dakika
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Bodrum'da ormanları devriye görevi yapan polis ve bekçiler koruyor

30.06.2022 20:01
Bodrum'da ormanları devriye görevi yapan polis ve bekçiler koruyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, orman yangınlarına karşı polislerin ardından bekçiler de devriye görevine başladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, orman yangınlarına karşı polislerin ardından bekçiler de devriye görevine başladı. Ormanlarda denetimler sıklaştırılırken ekipler şüpheli kişi ve araçları durdurup kontrolleri yaparken, vatandaşlar da yangınlara karşı bilgilendiriyor.

Bodrum'da orman yangınlarına karşı ormanlık ve makilik alanda önlemler arttırıldı. Polis ekipleri devriye görevini sıklaştırırken, bekçiler de ormanlarda devriye görevine başladı. Bu kapsamda, Kızılağaç, Torba, Pedasa, Yaka, Dağbelen, Sandima, Küdür mevkilerinde devriye görevi yapan ekipler, araçları durdurup, şüpheli kişilerin kimlik sorgusunu yapıyor. Bunun yanı sıra ekipler, vatandaşlara piknik amaçlı da olsa ateş yakılmaması, sigara izmariti atılmaması konusunda bilgilendirme yapıyor. Ayrıca sarp arazilerde ekipler tarafından dron kaldırılarak denetimler yapılıyor.


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Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da ormanları devriye görevi yapan polis ve bekçiler koruyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da ormanları devriye görevi yapan polis ve bekçiler koruyor - Son Dakika
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