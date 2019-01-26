Bodrum'da Otomobil Sel Sularına Kapıldı; Çağlar ve Nişanlısı Billur Öldü (5)

GENÇ KIZ TOPRAĞA VERİLDİ Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, içinde bulundukları otomobilin sel sularına kapılmasıyla, nişanlısı Çağlar Bencik
ile birlikte hayatını kaybeden öğretmen Billur Atik'in cenazesi, evinin önünde dua edildikten sonra Hasanlar
Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Billur Atik toprağa verildi. Cenaze namazına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP
'li Osman Gürün
de katıldı. Ailenin acısını paylaşıp, baş sağlığı diledi.
ÇAĞLAR YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Öte yandan, yaşamını yitiren nişanlı çiftten Çağlar Bencik'in de yarın, Milas
'ın kırsal İçme Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.
Taylan YILDIRIM/ MİLAS (Muğla),