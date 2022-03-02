Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

02.03.2022 18:46
Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Bodrum'da aralıklarla etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bitez Mahallesi, Konacık ve Yalıkavak Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, başta ana arterler olmak üzere dere yataklarının bulunduğu bölgelerde olası sel durumuna karşı harekete geçti. Sağanağın gece saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.


Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
YORUMLAR
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Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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