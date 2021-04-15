Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1'inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa töreninin ardından oyuncu Mustafa Üstündağ (44) ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi. Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı.

"ANLAMSIZ GÜNDEM YARATTIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen aralarında ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalı üzerinden canlı yayınına konuk olan Üstündağ, yaşanan kavgayı şu sözlerle anlattı: "Böyle anlamsız bir gündem yarattığım için çok üzgünüm. BeniRalli Kupası'na davet ettiler ve 'kupa töreninde siz de olun' dediler. Ben, kız arkadaşım, arkadaşım ve arkadaşımın eşi ile kupa törenine gittik. Yarış bitti, epey bir zaman geçti, arkadaşım gelmedi."

"40 KİŞİ ÜZERİMİZE GELİP TEKME ATTILAR"

"Ben de çevremdekilere durumu sordum. Cevap alamadım. Sonrasında bana kaza olduğunu söylediler. Fakat ambulans yoktu. Ben de; 'böyle bir yarışma yapıyorsunuz; ambulans yok. Bunu her yerde paylaşacağım' dedim. Sonrasında arkamda bir arbede çıktı. Bize saldırdılar, bir anda 40 kişi üzerimize geldi. Bodrum'da bir esnaf ağabeyimi aradım. Onlar geldi onları da dövdüler. Polisi 7 kez aradım fakat gelen-giden olmadı. Yaralama olayı da şu şekilde oldu. Arbede çıkıyor, arbede de silah patlıyor ve arkadaşım kendi arkadaşını vuruyor. Ben olayları ayırmaya çalışıyorum ama bana ve kız arkadaşıma tekme atıyorlar... Bana diyorlar 'artist misin?' Ben de 'Evet artistim!' dedim. Kısaca ben bilmediğim olaylar arasında kaldım."

Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı