Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi

Geçtiğimiz günlerde tatil için gittikleri Bodrum'da evlerinin havuzunda sarmaş dolaş görüntülenen Serenay Sarıkaya (28) ve Cem Yılmaz (47), bugün aşka geldi.

SEVGİLİSİNE KALP EMOJİSİYLE CEVAP VERDİ

Usta komedyen Twitter hesabından Ebru Yaşar'ın hesabından Ebru Yaşar'ın Ateşten Gömlek şarkısını paylaştı. Sarıkaya ise sevgilisinin bu paylaşımına kalp emojisiyle cevap verdi.

SERENAY, CEM YILMAZ'LA OLAN İLK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Öte yandan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından ilk kez bir sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Kişisel hesabından sadece işiyle alakalı görselleri ve kendi pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la çıktıkları tatilde çektiği bir selfieyi paylaştı. Güzel oyuncunun siyah beyaz paylaştığı fotoğrafa kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı