Bodrum'da yüksek nemden bunalanlar sahile akın etti - Son Dakika

BODRUM'daki plajlar, sıcak ve nemli havadan bunalanların akınına uğradı.

Turizmin gözde merkezleriden Bodrum'da bugün hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı 30 dereceyi, nem oranı ise yüzde 50'leri buldu. Hafta sonunda sıcak ve nemli havadan bunalanlar, dünyaca ünlü Gümbet, Kumbahçe, Ortakent ve Bitez sahillerine gitti. Sahilde bazı tatilciler şemsiye altında kitap okurken, bazıları yüzerek serinlemenin keyfini sürdü. Bursa'dan tatil için kente gelen Tuğçe Çakır (32), çocuklarıyla sahil keyfi yaptığını söyledi. İstanbul'dan tatile gelen Bertan Yılmaz (38) ise, "Bodrum güzel, hava güzel, deniz güzel, her şey çok güzel" dedi.