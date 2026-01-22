Bodrum'da Yüzen Fok Görüntülendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iskelede yüzerken vatandaşlar tarafından görülen fok, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, sabah saatlerinde Yalıkavak Mahallesi'ndeki rıhtımda meydana geldi. Kıyıya yakın noktada yüzen foku fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Bir süre bölgede yüzen fok, daha sonra gözden kayboldu
Haber: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
