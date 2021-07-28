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Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur - Son Dakika

Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur

28.07.2021 00:27

Kendisine ait lahmacun markası olan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, bayilerde 15 TL'den satılan lahmacunun pahalı bulunmasına sosyal medyadan isyan etti. Tatlıses, fiyatların düşmeyeceğini belirterek, "10 liraya lahmacun mu olur. Bayiler de satmazsa bayilere de Lahmacun göndermem" dedi.

Bodrum'da yüksekliği nedeniyle sık sık gündem olan lahmacun fiyatı polemiğine ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses de katıldı. Tatlıses, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı açıklamada, lahmacunlarının tane fiyatını pahalı bulanlara tepki gösterdi.

"10 LİRAYA LAHMACUN MU OLUR"

Lahmacunlarının tane fiyatının 15 lira olduğunu belirten Tatlıses, satmamaları durumunda bayilere de lahmacun göndermeyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

Lahmacun, Bodrum'da 15 TL'dir. Yiyene de, yemeyene de teşekkürler. Bayiler satmazsa bayilere de lahmacun göndermeyeceğim. Durum budur ve bundan ibarettir. 10 TL'ye lahmacun mu olur? Bu nasıl çarşı, bu nasıl pazar?"

Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur
Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur

İbrahim Tatlıses, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur - Son Dakika


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