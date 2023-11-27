Bodrum'dan İstanbul'a gelen Cessna tipi özel uçak Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Mavi Gök Havacılık'a ait TC-ART kuyruk tescilli Cessna tipi özel uçak, Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak yeşil alana saplandı.
Mavi Gök Havacılık'a ait TC-ART kuyruk tescilli Cessna tipi özel uçak, Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak yeşil alana saplandı. Uçakta yolcu bulunmazken uçağın iki pilotu kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza sonrası uçakta maddi hasar oluştu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ekipleri, uçağı saplandığı yerden kurtararak pisti hava ulaşımına açtı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Atatürk Havalimanı'na inmeye çalışan özel uçak pistten çıkıp toprak alana saplandı - Son Dakika