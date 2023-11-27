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Atatürk Havalimanı'na inmeye çalışan özel uçak pistten çıkıp toprak alana saplandı - Son Dakika

Atatürk Havalimanı'na inmeye çalışan özel uçak pistten çıkıp toprak alana saplandı

Bodrum'dan İstanbul'a gelen Cessna tipi TC-ART tescilli özel uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkarak toprak alana saplandı. Uçakta bulunan iki pilot, kazayı yara almadan atlattı.

27.11.2023 - 12:29,
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Bodrum'dan İstanbul'a gelen Cessna tipi özel uçak Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Mavi Gök Havacılık'a ait TC-ART kuyruk tescilli Cessna tipi özel uçak, Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak yeşil alana saplandı.

Bodrum'dan İstanbul'a gelen özel uçak, Atatürk Havalimanı'nda pistten çıktı

İKİ PİLOT KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU

Mavi Gök Havacılık'a ait TC-ART kuyruk tescilli Cessna tipi özel uçak, Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak yeşil alana saplandı. Uçakta yolcu bulunmazken uçağın iki pilotu kazadan yara almadan kurtuldu.

Bodrum'dan İstanbul'a gelen özel uçak, Atatürk Havalimanı'nda pistten çıktı

PİST HAVA ULAŞIMINA AÇILDI

Kaza sonrası uçakta maddi hasar oluştu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ekipleri, uçağı saplandığı yerden kurtararak pisti hava ulaşımına açtı.

Kaynak: İHA

Atatürk Havalimanı, İstanbul, Bodrum, Havacılık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Atatürk Havalimanı'na inmeye çalışan özel uçak pistten çıkıp toprak alana saplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk Havalimanı'na inmeye çalışan özel uçak pistten çıkıp toprak alana saplandı - Son Dakika
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