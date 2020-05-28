Bodrum-Datça feribot seferleri başladı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve Bodrum Limanı altyapı çalışmaları nedeniyle ara verilen Bodrum- Datça feribot seferleri yeniden başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Bodrum-Datça arasında üç arabalı feribotun önceki dönemde hizmete başladığı bildirildi.



Kovid-19 salgını dolayısıyla Bodrum-Datça feribot seferlerinin 23 Mart'ta iptal olduğu hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün başlayan feribot seferlerinde yolcu kapasitesinin yüzde 50'si oranında kişi feribota alınıyor. Feribotlar her seferden sonra dezenfekte ediliyor. Bodrum-Datça seferini gerçekleştiren feribotlarda sosyal mesafe kuralları uygulanırken maskesiz binmek yasak."

Açıklamada seferlerin, Bodrum-Datça arasında salı, perşembe, cumartesi ve pazar 09.00, Datça-Bodrum arasında ise çarşamba ve cuma 09.00, cumartesi ve pazar ise 17.00 olarak belirlendiği ifade edildi.