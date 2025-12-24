Bodrum FK'dan Olaylara Açıklama - Son Dakika
Bodrum FK'dan Olaylara Açıklama

24.12.2025 18:14
Bodrum FK, Amed Sportif maçındaki olayları kınayarak fair-play vurgusu yaptı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, iç sahada oynanan Amed Sportif maçında saha dışında çıkan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan resmi açıklamada, "Bodrum, geçmişten bugüne medeniyetin, hoşgörünün ve spor kültürünün simgesi olmuş bir ilçedir. Ülkemizin dört bir yanından gelen misafir takım ve taraftarlar, Bodrum'da her zaman saygı, nezaket ve dostluk çerçevesinde ağırlanmış, bugüne kadar ilçemize gelen tüm taraftarlar misafirperverlik anlayışıyla karşılanmıştır. Bu durum, Bodrumspor taraftarlarının spor ahlakına ve fair-play anlayışına verdiği önemin açık bir göstergesidir" denildi.

Maç içinde hiçbir olayın yaşanmadığını ifade eden Bodrum FK açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi: "Söz konusu karşılaşma, ilk dakikasından son düdüğe kadar sahada ve tribünlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, fair-play ruhu içerisinde oynanmış ve tamamlanmıştır. Karşılaşma öncesinde ve sonrasında stadyum dışında yaşanan münferit olayları tasvip etmemiz söz konusu değildir. Bununla birlikte, kulübümüzün ve Bodrumspor taraftarlarının haksız ve mesnetsiz şekilde hedef haline getirilmesini kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Kulübümüz ve taraftarlarımız, ilçemize gelen takımları ve misafir taraftarları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en iyi şekilde ağırlamaya, fair-play, saygı ve sporun birleştirici ruhu çerçevesinde uğurlamaya kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
