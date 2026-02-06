Bodrum FK'nın Gelecek Vizyonu - Son Dakika
Bodrum FK'nın Gelecek Vizyonu

Bodrum FK\'nın Gelecek Vizyonu
06.02.2026 15:47
Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, genç oyuncu profilleriyle Türk futboluna katkı sağlamakta kararlı.

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, Türk futboluna ve Bodrum'a değer katacak oyuncu profilleriyle yola çıktıklarını vurgulayarak, genç ve tecrübeli isimlerin uyumunun sahaya olumlu yansıdığını ifade etti.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. 3 puanı alıp galibiyet serisini ve zirve yarışını sürdürmek isteyen yeşil-beyazlı ekip maça kenetlendi.

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara da kulübün genç oyuncu yapılanması ve gelecek vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk futboluna ve Bodrum'a değer katacak oyuncu profilleriyle yola çıktıklarını vurgulayan Ankara, genç ve tecrübeli isimlerin uyumunun sahaya olumlu yansıdığını ifade etti.

Başkan Taner Ankara, "Bodrum FK olarak sadece bugünü değil, yarını da planlayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Sürdürülebilir bir bütçe yönetimiyle, hedeflerimizden kopmadan ilerlemeyi öncelik haline getirdik. Genç ve gelecek vadeden, Bodrum'a ve Türk futboluna katkı sağlayacak oyuncu profilleriyle yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu doğrultuda tüm gücümüzle mücadele ediyor, kulübümüzün başarısı için inancımızla çalışıyoruz. Tecrübeli oyuncularımız ile genç jenerasyonun sahada ve saha dışında kurduğu güçlü bağ, bizi daha ileriye taşıyor. Bu uyum sayesinde birlikte çok önemli işler yapacağımıza inanıyoruz. Bodrum FK'nın menfaatleri söz konusu olduğunda herkes taşın altına elini koyuyor. Genç oyuncularımız bu formanın ağırlığını ve sorumluluğunu bilerek sahaya çıkıyor. Takım bilinciyle, büyük bir inanç ve mücadele ortaya koyuyorlar. Bu bizim için sadece bir sportif başarı değil, aynı zamanda güçlü bir gelecek inşasının göstergesidir. Bodrum FK olarak doğru planlama, sabır ve inanç ile yolumuza devam ediyoruz. Bu kulüp, sahadaki mücadelesiyle olduğu kadar karakteriyle de Türk futbolunda iz bırakmaya devam edecektir" dedi.

Gençlere övgü

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz da genç oyunculara güvendiklerini belirterek, "İlk turlarda oynanan kupa maçlarını göz önüne alırsanız, tamamen genç arkadaşlar ve daha az süre alan oyuncular bu maçlarda forma giydi. Onlar da gelişimlerini ciddi şekilde gösterdi. Son maçlarda, özellikle ligde ilk kez ilk 11 oynayan ya da ikinci, üçüncü maçına çıkan arkadaşlar ağabeylerini aratmadı. Üst üste iki galibiyet aldık, bunu özlemiştik. Teknik heyet, oyuncular, Bodrum camiası ve yönetim olarak hepimiz mutlu ve umutluyuz. Son Samsun kupa maçında U17 ve U19 takımlarından oyunculara şans verdik. Onlar da ileride Bodrum FK'ya faydalı olacaklarını gösterdi. Zamanları var ancak bu gençler Bodrum FK'nın geleceği. Güçlü bir yapılanma var ve yönetim ile teknik heyet uyum içinde çalışıyor" cümlelerine yer verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Taner Ankara, Bodrum, Futbol, Spor

