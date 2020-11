Bodrumspor-Pazarspor: 1-2

STAT: İlçe

HAKEMLER: Abdurrahman Haymana (xx), Hüseyin Can (xx), Emre Demirel (xx)BODRUMSPOR: Gökdeniz (x) - Erkan (xx), Harun (x), Oğuzhan (xx), Ozan (x) (Dk. 57 Apti Mert x), Emirhan (x), Medeni (xx), Celal (xx), Muhammet (xx), Hüseyin (xxx), Batuhan Berkay (x) (Dk. 46 Emre Can xx)PAZARSPOR: Mustafa (xx) - Taha (xxx), Aykut (xx), Ali Osman (xxx), Emre (xx), Şahinali (xx), Mete (xx) (Dk. 52 Ömercan xx), Savaş (xxx), Onur (xxx), Hüseyin Eray (xx) (Dk. 61 Eren xx), Kadir Kaan (xx) (Dk. 63 İbrahim x) (Dk. 79 Can xx)GOLLER: Dk. 20 Savaş, Dk. 75 Onur ( Pazarspor ) - Dk. 85 Hüseyin (Bodrumspor)SARI KARTLAR: Muhammet, Batuhan Berkay, Ozan, Celal, Medeni (Bodrumspor) - Mete, Kadir Kaan, Şahinali, Ömercan (Pazarspor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Bodrumspor, evinde Pazarspor'a da mağlup oldu: 1-2. İlçe Stadı'nda oynanan maçta konuk ekibin gollerini 20'nci dakikada Savaş ve 75'inci dakikada Onur attı. Bodrum'un tek golü 85'inci dakikada Hüseyin'den geldi. Bu sonuçla Bodrumspor, 8 maçta tek galibiyet ve 5 puanla düşme hattından çıkamadı.20'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan yapılan ortayla ceza sahasında buluşan Savaş, ağları havalandırdı: 0-1.75'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Orta sahadan atılan uzun pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Onur affetmedi: 0-2.85'inci dakikada Bodrumspor umutlandı. Oğuzhan'ın kullandığı serbest vuruşu ceza alanında Hüseyin ağlara yolladı: 1-2.

Maç bu skorla sonuçlandı.